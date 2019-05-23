Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о числе и виде выкуриваемых сигарет 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. Они пришли к выводу, что нефильтрованные сигареты увеличивают риск смерти от рака легких в два раза и повышают вероятность смерти на 30 процентов.

При этом они эксперты отмечают, что курение сигарет с фильтром также довольно часто вызывает онкологические заболевания. Кроме того, исследователи обнаружили, что курильщики "легких", "сверхлегких" или ментоловых сигарет с такой же вероятностью могут заболеть раком легких, как люди, которые предпочитали обычные сигареты с фильтром.

Автор работы Нина Томас признала, что пока не совсем понятно, почему именно нефильтрованные сигареты оказываются самыми смертоносными. По ее мнению, это может быть связано с высоким содержанием смолы.

Эксперты напомнили, что курение является одной из основных причин возникновения рака легких.