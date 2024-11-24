Трамп завершил составление кабинета

Дональд Трамп выдвинул Брук Роллинз на пост министра сельского хозяйства, завершив составление списка членов своего будущего кабинета. Роллинз, которая ранее занимала должность помощника в Белом доме во время первой администрации Трампа, была директором Управления американских инноваций и исполняющим обязанности директора Совета по внутренней политике.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Роллинз выросла на ферме и с ранних лет принимала участие в программе Future Farmers of America. Она окончила Техасский университет A&M со степенью бакалавра наук в области развития сельского хозяйства и впоследствии работала юристом.