Названы главные способы мошенничества в Черную пятницу

В период распродаж мошенники чаще всего используют схемы с поддельными сайтами, что приводит к краже данных пользователей и финансовым потерям.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, мошенники создают сайты, которые выглядят идентично официальным интернет-ресурсам известных брендов, предлагая товары с огромными скидками. Однако при оформлении покупок злоумышленники крадут данные банковских карт или собирают оплату за несуществующие товары.

Кроме того, мошенники активно рассылают сообщения в мессенджерах, информируя о крупных скидках. Переходя по ссылкам, пользователи скачивают вредоносные АРК-файлы для системы Android, которые маскируются под приложения для получения скидок или промокодов.

По данным российского банка ВТБ, в преддверии распродаж активность мошенников увеличилась на 30 процентов.