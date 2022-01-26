https://news.day.az/showbiz/1429945.html Сбой в работе Netflix в США
Сбой в работе Netflix в США
Сбои в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду в США. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, 66% пользователей, обративших внимание на неполадки, отмечают сбои в работе сайта, 18% испытывают затруднения с подключением к серверу, еще 16% столкнулись с трудностями при просмотре видео.
Незначительный сбой в работе Netflix зафиксировали также пользователи в Канаде.
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