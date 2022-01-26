Сбой в работе Netflix в США

Сбои в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду в США. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 66% пользователей, обративших внимание на неполадки, отмечают сбои в работе сайта, 18% испытывают затруднения с подключением к серверу, еще 16% столкнулись с трудностями при просмотре видео.

Незначительный сбой в работе Netflix зафиксировали также пользователи в Канаде.