В Гусарском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает региональный корреспондент Oxu.Az, Гаджиев Руфат Алимардан оглу, 1961 года рождения, на высокой скорости двигался на автомобиле марки ВАЗ-2107 и не справился с управлением, передает Day.Az.

В результате транспортное средство врезалось в дерево на обочине дороги.

Водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в Гусарскую центральную районную больницу.

По предварительной версии, причиной аварии стала скользкая из-за дождя дорога.

По факту ведется расследование.

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