https://news.day.az/society/1154018.html Тяжелое ДТП в Гусаре: автомобиль врезался в дерево - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Гусаре: автомобиль врезался в дерево - ВИДЕО
В Гусарском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает региональный корреспондент Oxu.Az, Гаджиев Руфат Алимардан оглу, 1961 года рождения, на высокой скорости двигался на автомобиле марки ВАЗ-2107 и не справился с управлением, передает Day.Az.
В результате транспортное средство врезалось в дерево на обочине дороги.
Водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в Гусарскую центральную районную больницу.
По предварительной версии, причиной аварии стала скользкая из-за дождя дорога.
По факту ведется расследование.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре