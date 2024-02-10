К сведению желающих в 2024 году совершить хадж

Обнародована цена для желающих в 2024 году совершить хадж из Азербайджана

Как сообщили Day.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК), стоимость пакета на одного человека составляет 5 850 долларов.

По словам начальника отдела внешних связей и ответственного за электронную систему паломничества Вюсала Джахангири, в этом году паломничество будет организовано в единой для азербайджанских паломников форме, перевозка будет осуществляться авиарейсами.

Отмечается, что граждане, желающие совершить хадж, обязаны иметь при себе следующие документы:

1. Загранпаспорт;

2. Копия удостоверения личности;

3. Цветная фотография (на белом фоне) размером 3,5х4,5, четыре штуки;

4. Медицинская справка о состоянии здоровья.

Прием документов будет осуществляться с 12 февраля в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в административном здании УМК, расположенном по адресу: город Баку, ул.Мирзы Фатали, 7.