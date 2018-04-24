Трагедия на свадьбе в Азербайджане, погибли гости

24 апреля 2018 20:22

В Шамкире произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на территории села Дюярли Шамкирского района.

Автомобиль марки "VAZ-2106", в котором находились ехавшие на свадьбу в райцентр жители села Сабиркенд, врезался в дорожное ограждение.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли 2 человека, 3 - получили травмы.

По факту ведется расследование.

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