Трагедия на свадьбе в Азербайджане, погибли гости
24 апреля 2018 20:22 1 287
В Шамкире произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на территории села Дюярли Шамкирского района.
Автомобиль марки "VAZ-2106", в котором находились ехавшие на свадьбу в райцентр жители села Сабиркенд, врезался в дорожное ограждение.
По предварительным данным, в результате ДТП погибли 2 человека, 3 - получили травмы.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!