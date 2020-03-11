Среди общественности часто возникают споры: а нужно ли снимать с яблок кожуру. Одни говорят, что в ней содержатся пестициды. Другие убеждены, что кожура - самое полезное в яблоке. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, в каких случаях кожуру стоит оставить, а в каких - нет.

По мнению врачей-диетологов, в кожуре яблока содержится большое количество витаминов А и С, кальций, железо и фосфор. Кроме того, она богата полезными антиоксидантами. Экстракт из кожуры яблока может замедлить распространение злокачественных клеток.

Ученые выяснили, что еще в ней содержатся компоненты, полезные для работы сердца.

Например, флавоноиды. Они нормализуют повышенное кровяное давление.

Помимо этого, кожица яблок противодействует застоям в желудочно-кишечном тракте и служит пищей для полезных бактерий.

Однако сегодня яблоки часто обрабатывают специальным воском, чтобы фрукты дольше хранились. Перед едой необходимо тщательно промыть яблоки и протереть полотенцем. Но даже так воск до конца не смывается, что может привести к аллергическим реакциям. В таком случае лучше очищать яблоки от кожуры.