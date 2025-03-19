Ученые получили самые детальные снимки первого света во Вселенной

Международная группа ученых под руководством специалистов Принстонского университета (PU) в США получила самые детальные изображения ранней Вселенной, когда ей было всего 380 тыс. лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, иследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Эти снимки, сделанные в рамках проекта Атакамского космологического телескопа (ACT) в Чили, показывают космический микроволновый фон (CMB) - свет, который путешествовал более 13 млрд лет, чтобы достичь Земли. Новые изображения позволили ученым не только наблюдать распределение вещества, но и отслеживать его движение с помощью поляризации света.

Исследователи изучили поляризацию CMB, чтобы понять, как водород и гелий двигались в ранней Вселенной. Эти данные подтверждают стандартную модель космологии и исключают большинство альтернативных теорий.

Проект ACT также уточнил ключевые параметры Вселенной. Ее возраст составляет 13,8 миллиарда лет с погрешностью всего 0,1%. Масса наблюдаемой Вселенной оценивается в 1900 "зетта-солнц", или почти два триллиона триллионов масс Солнца. Из этого количества лишь 5% приходится на обычную материю, а остальное - на темную материю и темную энергию.

Одним из важных результатов стало измерение постоянной Хаббла, которая описывает скорость расширения Вселенной. Данные ACT подтвердили предыдущие оценки, полученные с помощью CMB (67-68 км/с/Мпк), что не совпадает с измерениями, основанными на движении близлежащих галактик (73-74 км/с/Мпк).

Для получения этой информации потребовалось пять лет наблюдений с использованием сверхчувствительных детекторов. Новые результаты не только углубляют понимание ранней Вселенной, но и открывают путь для дальнейших исследований.