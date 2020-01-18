Намерение Никола Пашинян раскопать исторический Ереван вызвало большой переполох в научных и экспертных кругах Армении. В отличие от популиста-премьера, специалисты понимают, чем чревато вынесение на всеобщее обозрение истинной истории армянской столицы. Открыто говорить о недопустимости раскопок азербайджанского Иревана армянские специалисты, конечно, не могут, но эта мысль все равно ясно читается в их взволнованных и даже испуганных оценках.

Российский эксперт, профессор Международной академии архитектуры Андрей Иванов, к которому армянские СМИ обратились за комментарием, тоже очень старался не называть вещи своими именами, но предупредил армянские власти быть готовыми "убедительно ответить на идеологические вызовы, связанные с раскрытием исторических пластов мультикультурной Эривани". То есть российский ученый понимает, что именно откопают под площадью Республики армяне, и это вызовет немало вопросов к "2800-летнему" монокультурному и мононациональному городу и его армянскому происхождению.

Как утверждают сами армянские ученые, обнаруженные под площадью руины располагаются на прочном скальном туфовом фундаменте. Следовательно, никаких других "древнеармянских" археологических слоев под азербайджанским Иреваном быть не может. Не случайно руины реального Еревана, обнаруженные во время реконструкции площади Республики несколько лет назад, были сразу же засыпаны и закатаны асфальтом как "не представляющие культурной ценности".

Мы тоже решили обратиться за комментарием к специалисту и попросили оценить ситуацию известного российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова.

"Лет 30 назад, в бытность студентом исторического факультета Орловского государственного университета, я очень хотел освоить специальность археолога, которая привлекала меня в те юношеские годы своей романтикой, и не в объеме общеобязательной учебной дисциплины, а в качестве дополнительной профессиональной специализации, предполагавшей изучение соответствующего теоретического курса и получение практических навыков работы.

Но судьба в 1990-е годы направила мой жизненный путь по совершенно иной колее, вследствие чего навыки проведения археологических раскопок у меня утратились, но теоретические знания все-таки остались. Поэтому комментировать инициативу премьер-министра Армении провести в центре Еревана масштабные раскопки я буду в соответствии с имеющейся у меня теоретической университетской базой в области археологии", - сказал Кузнецов.

По его словам, любой город - это многослойный археологический памятник, в структуре археологического наследия которого каждое столетие оставляет свой неповторимый культурный слой, отличающийся от всех предыдущих и последующих своей специфической материальной культурой, маркерами или атрибутами которой является технологическая специфика ремесла в ту или иную историческую эпоху.

Кузнецов признался, что не в курсе, насколько это правило выражено явно в археологической стратиграфии городов Южного Кавказа, но, например, по городам Центральной России различия материальных культур разных столетий читаются очень отчетливо. Каждое столетие дает свой среднестатистический прирост культурного слоя: ХХ век - до полутора метров, XIX век - около метра, XVIII, XVII и XVI века - по полметра. Поэтому если в центре Еревана археологи заглубятся на три метра, то они выйдут или на первую половину XVIII века или даже на рубеж с XVII столетием, считает российский историк.

"Любой город - это постоянно и динамично развивающаяся среда обитания человека, когда одни постройки сносятся, на их месте возводятся другие, для чего открываются котлованы под фундаменты новых зданий, и при этом уничтожается все то, что было на этом месте прежде. По своему опыту участия в археологических раскопках в нескольких областных и районных центрах России (мне даже в свое время довелось курировать археологические раскопки на месте строительства правительственного комплекса "Барвиха-10") могу вполне квалифицированно сказать, что верхние два с половиной метра культурного слоя в городе типа Еревана изучать бессмысленно, - они представляют собой фантасмагорическую смесь остатков зданий и строений, фундаментов и перекопов, относящихся к прошлому и позапрошлому столетиям. А если учесть тот факт, что в годы советской власти в столице Армении были целенаправленно снесены Эриванская крепость, дворец Сардара и многие другие памятники прошлого, то глубина перемеса слоев может достигать трех и даже трех с половиной метров. Именно на этой глубине откроются те объекты и артефакты культурно-исторического наследия данного места, которые можно будет достоверно интерпретировать, атрибутировать, описать и реставрировать. И вот тут возникает совершенно законный и логичный вопрос: а что именно они там найдут?", - заметил наш собеседник.

Отношение российских историков и археологов к выводам исследований их армянских коллег хорошо описываются анекдотом, который Олег Кузнецов услышал в Институте истории РАН летом 2018 года, а рассказывал его сотрудник Института археологии РАН (оба эти института располагаются в одном здании). Анекдот был на злобу дня, потому и запомнился.

- Приезжаю, - говорит сотрудник Института археологии РАН, - в Ереван на научную конференцию, а там никто не работает, все митингуют в поддержку Пашиняна. И только в одном месте города идет интенсивное строительство. Подхожу к рабочим и спрашиваю:

- Все митингуют, а вы тут работаете. Что такое важное строите?

А они мне в ответ:

- Армянскую церковь XII века...

Кузнецов подчеркнул, что уровень доверия к умозаключениям армянской исторической науки не только в России, но и во всем мире очень и очень низок и будет еще ниже, если в центре Еревана в культурном слое XVI века местными археологами вдруг будет обнаружено массовое присутствие артефактов армянского происхождения. По письменным источникам того времени хорошо известно, что процент армяно-григорианского населения Эривани в то время составлял около 10 процентов от общей численности населения города и его ближайших окрестностей, поэтому археологи, если им, конечно, дорога репутация ученых, найдут остатки тюркско-мусульманского города с присутствием незначительных армяно-григорианских культурных вкраплений, но никак не наоборот, отметил Олег Кузнецов.

"Я даже не представляю, как это будет воспринято современным населением Армении в политическом и идеологическом отношении. Ему сложно будет привыкнуть к мысли о том, что являешься пришлым чужаком на земле, которую считаешь исторически своей... Впрочем, это не моя забота", - заключил российский историк.

Лейла Таривердиева