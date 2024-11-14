Сумасшедший Элвис с бензопилой приказал делегации Аргентины покинуть СОР29

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как у Аргентины "не все дома".

Day.Az представляет публикацию:

"Скандальный президент Аргентины Хавьер Милей приказал делегации Аргентины покинуть СОР29 в Баку. Как пишут СМИ, Милей отдал распоряжение, чтобы все 80 членов аргентинской делегации покинули СОР в ближайшее время, потому что Милей считает глобальное потепление "коммунистическим враньем".

Замсекретаря по экологическим вопросам подтвердила это, сказав, что им не объявили причину такого решения.

Чтобы было понятно, в чем дело, достаточно вспомнить, что Милей, придя к власти, упразднил министерство экологии страны - нечего мол, заниматься "коммунистическим враньем про изменение климата".

Сам Милей известен прежде всего тем, что косит под Элвиса Пресли и ходит на митинги с бензопилой, как символом того, что он урежет "лишние расходы".

Куда скатился мир ... вчерашние городские сумасшедшие теперь возглавляют государства и правительства ..."