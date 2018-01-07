Самые ожидаемые мультфильмы 2018 года - СПИСОК

В 2018 году на широкие экраны выйдут не только яркие фильмы, но и мультфильмы. Такие мультипликационные ленты будут рады посмотреть не только дети, но и взрослые. Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет небольшую подборку самых ожидаемых мультфильмов, которые выйдут в 2018 году.

Похищенная принцесса

Фото: Proman Ukraine

Это украинский мультфильм. Бродячий артист Руслан во времена древнего Киева знакомится с дочерью князя Людмилой. Они влюбляются друг в друга. Однако, коварный колдун Черномор похищает Людмилу с помощью магии. Премьера: 7 марта.

Монстры на каникулах 3

Фото: Кадр из трейлера

В третьей части семья и друзья Драко отправится в веселый круиз на борту роскошного лайнера. Веселые приключения, смешные шутки, опасность и интриги - все это ждет любителей мультфильмов в новой части "Монстры на каникулах". Премьера: 12 июля.

Смолфул

Фото: YouTube

Однажды молодой умный Йети находит то, что все считали вымыслом, - человека. Новость об этом "коротконогом" дарит ему славу и шанс на отношения с девушкой его мечты. При этом выясняется, что за небольшим снежным городком существует большой мир. Премьера: 4 октября.

Мавка

Фото: Flashforward Magazine

Самой ожидаемой премьерой является мультфильм "Мавка". Тизер анимационного фильма впечатляет. Мультфильм находится на стадии разработки, и уже в конце июля зрители увидят официальный трейлер Мавки. Дата премьеры пока не известна.