Азербайджан и Япония обсудили развитие экономического сотрудничества

Делегация во главе с сопредседателем Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией, председателем японско-азербайджанского экономического комитета, заместителем председателя корпорации ITOCHU Йошихиса Сузуки побывала в министерстве экономики, передает Day.Az со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

Стороны обсудили экономическое сотрудничество, в частности увеличение торговли и инвестиций, укрепление договорно-правовой базы, сотрудничество в области "зеленой энергии", а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Японией, расширению экономического сотрудничества.

На встрече также была подчеркнута важность укрепления торгового партнерства.