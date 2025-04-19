Развеян миф о бесполезности растворимого кофе

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что негативное влияние напитка сильно преувеличено, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Она указала, что при производстве продукта кофейные зерна вымачивают, обрабатывают давлением и температурой, а затем высушивают и превращают в порошок, гранулы или сублимат. Несмотря на потерю некоторых ароматических и органолептических свойств, кофеин, минералы, масла и органические кислоты в нем сохраняются.

- Растворимый кофе не вреден, если он качественный. Он удобен в использовании, особенно если нужно быстро приготовить напиток. Однако важно выбирать проверенного производителя, так как дешевый кофе часто содержит примеси, такие как цикорий, ячмень или даже ароматизаторы и красители, - объяснила диетолог.

Также стоит с осторожностью относиться к напиткам "3 в 1", поскольку в них больше сахара, молока на пальмовом масле и ароматизаторов. Соломатина напомнила, что растворимый кофе можно заварить даже холодной водой.

- В целом растворимый кофе - это удобный вариант, бояться его не стоит, если он хорошего качества, - заключила эксперт.