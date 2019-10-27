Регистрация учетной записи в Google Play - одна из самых важных вещей для владельцев мобильных устройств на Android. По сути, учетная запись "Гугл Плей" - это тот же аккаунт в Google, который вы используете для входа в Gmail, YouTube, Google Docs и прочие сервисы поискового гиганта.

При использовании учетной записи для Google Play все приложения, которые вы загружаете на Android, будут связаны с этим аккаунтом. Также свою учетную запись можно использовать для резервного копирования данных игровых приложений.

Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет вам, как зарегистрировать свою учетную запись "Гугл Плей", чтобы ее можно было использовать для скачивания и покупки приложений в цифровом магазине Google на смартфоне или планшете Android.

Регистрация в Google Play

Чтобы зарегистрироваться в Google Play, необходимо создать аккаунт в любом из сервисов Google. Запустите браузер Chrome, зайдите на страницу Google и нажмите кнопку "Войти" - система предложит вам авторизоваться или создать аккаунт - выбирайте "Создать аккаунт" для себя.

Создаем аккаунт в Google

Регистрация в Google

Заполните необходимую информацию о себе и выберите себе псевдоним для электронного адреса. Когда закончите, просто нажмите "Далее".

Заполните свое имя, фамилию, придумайте адрес электронной почты и пароль

Затем при регистрации Google потребует ввести номер телефона - без него создание аккаунта не будет доступно.

Введите свой номер телефона и укажите день, месяц и год своего рождения - это необходимо для восстановления пароля к аккаунту

После добавления номера заполните дополнительную информацию о своей дате рождения, которая необходима для восстановления аккаунта, а также для подтверждения статуса совершеннолетия. После ознакомления с условиями использования сервисов Google принимайте их, и на этом регистрация закончена - у вас есть аккаунт в Google Play.

Регистрация закончена

Авторизация в Google Play

Как только вы создали учетную запись, можно авторизоваться в сервисе Google Play. Для этого запускаем приложение Google Play и нажимаем зеленую кнопку "Войти".

Заходите в Google Play под своим аккаунтом

Фото: Сегодня

Далее форма просить ввести логин и пароль, которые мы использовали при регистрации, а затем просто соглашаемся со всеми вопросами сервиса. После успешной авторизации Google Play станет доступен для полноценного использования - можно загружать на Android-смартфон программы и обновлять их.

Авторизация в Google Play

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