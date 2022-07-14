Почему болит голова в жару?

Люди, страдающие от приступов мигрени сталкиваются с обострением головной боли в жаркую погоду, одной из основных причин неприятных ощущения в жару является обезвоживание организма, рассказала порталу "Доктор Питер" врач-невролог Анна Кудрявцева, передает Day.Az.

Фактором, провоцирующим мигрень также может быть яркий солнечный свет, проходя через сетчатку глаза и зрительный нерв он активирует особо чувствительные клетки головного мозга, их раздражение приводит к сильнейшей головной боли.

"Второй триггер головной боли в жару - обезвоживание. Летом в жаркие дни организм теряет много жидкости через кожу, поэтому важно компенсировать эту потерю и пить достаточное количество воды. В обычных условиях норма составляет 25-30 мл на 1 кг нормального веса, но в жаркую погоду нужно выпивать больше", - объяснила врач.

Также мигрень может спровоцировать излишне холодная пища - мороженое или ледяные напитки.