Мяч на армянской стороне: Азербайджан готов к любому развитию ситуации

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел закрытую встречу с депутатами фракции, где он проинформировал их об итогах брюссельской встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает издание "Грапарак". В ходе этой встречи Никол Пашинян также заявил, что до конца года должен быть подписан мирный договор с Азербайджаном. И это очень примечательная новость.

Чтобы убедиться в этом, давайте вспомним, что сказал в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я прибыл в Италию из Брюсселя. Там состоялась наша трехсторонняя встреча с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении. Мы договорились о том, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением", - указал глава нашего государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан свое видение развития ситуации выдвинул, можно сказать, сразу после окончания Второй Карабахской войны.

"Мы заявили, что нуждаемся в мире, мирном соглашении. Для того, чтобы согласиться с этим, Армении потребовалось почти два года. Считаю это одним из наиболее важных итогов встречи. Конечно, многое будет зависеть от хода мирных переговоров, какими будут временные рамки и содержание. Считаю, что мы можем в течение нескольких месяцев подготовить и подписать мирное соглашение. Если армянская сторона проявит такую же волю, то, думаю, это реально. Мы выдвинули пять базовых принципов, на которые должно опираться мирное соглашение, и Армения приняла их", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

А еще, глава государства дал четкое разъяснение позиции нашей страны по вопросу международного права. Как известно, давно уже ведутся дискуссии на тему того, что же первичнее - территориальная целостность государств или право наций на самоопределение? В Армении, на протяжении почти трех десятков лет, настаивали на праве наций на самоопределении, игнорируя принцип территориальной целостности государств, и "забывая" про то, что есть на географической карте мира.

Официальный Баку не раз четко и твердо указывал, что не позволит создавать второй армянское государство на наших землях. А, рассуждая шире, Азербайджан всегда настаивал на приоритете принципа территориальной целостности государств над всеми остальными принципами, включая право наций на самоопределение. В Баку справедливо указывали, что иная позиция ведет к росту сепаратизма и угрозам войн в мире.

"Мы всегда поддерживаем территориальную целостность любого государства, и это - фундаментальная позиция. Да, это исходило из нашей собственной проблемы, так как наша территориальная целостность была нарушена, мы занимаем эту позицию и после восстановления территориальной целостности, потому что территориальная целостность страны не может быть нарушена с применением силы, это - нарушение международного права. Такая позиция может кому-то нравиться, кому-то нет, но они обязаны учитывать это", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

То есть, позиция нашей страны логична и безупречна с точки зрения международного права. Кроме того, сама логика и объективная оценка существующих реалий подсказывает, что Армения должна быть как минимум так же заинтересована в подготовке мирного договора, как и Азербайджан. В том числе и потому, что она вязнет в болоте неразрешимых экономических и социальных проблем, будучи отрезанной от всех успешно реализуемых в регионе проектов.

Курс на самоизоляцию, выбранный Арменией три десятка лет назад, привел ее в тупик. Армения ныне является самым отсталым государством Южного Кавказа, лишенным многих атрибутов суверенитета и независимости.Все ее надежды на заступничество традиционных союзников, в первую очередь стран-членов Минской группы ОБСЕ, потерпели крах еще в ходе 44-дневной войны. Азербайджан одержал военную, политическую и дипломатическую победу, вопреки планам РА и ее покровителей.

Соответственно, если после четвертой по счету встречи руководителей Азербайджана и Армении в Брюсселе, официальный Ереван не продемонстрирует готовности принять новые реалии, то официальный Баку добьется реализации всех пяти пунктов, ведущих к миру. Для этого у нашей страны есть все необходимые политические, экономические, военные, правовые инструментарии.

В частности, видя отказ Еревана признавать территориальную целостность Азербайджана, наша страна вправе предъявить встречные территориальные претензии к Армении. К примеру, в вопросе возвращения исторически азербайджанских Иревана, Зангезура и иных земель. Соответственно, официальный Ереван должен понимать неуместность бесконечного лавирования и последствия попыток сорвать путь к миру.

Безусловно, мы все прекрасно понимаем, что есть в регионе и в мире силы, заинтересованные в срыве этого мирного процесса. Уже видны их попытки рождения и поддержки "денежных мешков", командированнх в Армению для попытки смены власти в стране. Соответственно, осознаем мы и сложность положения, в котором находится армянское руководство. Особенно, с учетом давних традиций политического терроризма в Армении. И тут уже свое слово должен сказать глава Евросовета Шарль Мишель. Ведь, именно его личная репутация, как миротворца, поставлена на кон. Его личная и ЕС.

Так что, Азербайджан вправе ждать не слов, а конкретных решений со стороны Армении. И подписанный до конца нынешнего года мирный договор между Баку и Ереваном будет тем самым конкретным решением проблемы, которая длится , как минимум, три десятка лет. Понятно, что на полное восстановление доверия и нормализацию отношений между нашими странами уйдут десятилетия, но для того, чтобы такая перспектива появилась, уже сейчас нужно сделать первый, большой шаг. Мяч на армянской стороне. И Азербайджан готов к миру, впрочем, как и к любому иному развитию событий.