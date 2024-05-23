Варварство армян на делимитируемой территории с Азербайджаном - ВИДЕО
Житель села Киранц (Хейримли) Тавушской области Армении поджег строение на участке, который вернется в состав Азербайджана согласно процессу делимитации границы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, эти кадры распространила в интернете журналистка Ани Геворкян.
На кадрах видно, как полицейские и соседи пытаются потушить пожар.
Отметим, в 2020 году оккупанты, покидая оккупированные Агдам и Кяльбаджар, а также Лачин в 2022 году поджигали леса, разрушали магазины, электрические подстанции и даже забрали унитазы.
Сегодняшнее событие показывает, что армяне остаются армянами в любой ситуации. Сущность этих людей, их склонность к варварству и вандализму никуда за постконфликтный период не исчезла.
Интересно, успели ли и в этот раз унести с собой унитазы?
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