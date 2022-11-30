Ариана Гранде показала редкое фото с мужем

Американская певица Ариана Гранде опубликовала новый снимок в Instagram. Она поделилась фотографией с мужем - риэлтером Далтоном Гомесом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Подписчики знаменитости отметили ее новый пост. Они оставили многочисленные комментарии под фото.

"Люблю вас!", "Как я по вам скучаю, ребята!", "Ну очень милые!", "Обнимаю вас через телефон прямо сейчас", "Видно, как вы счастливы!", "Прекратите быть такими очаровательными!", "Вы сделали сегодня мое утро добрым!" - написали поклонники пары под снимком.

В 2020 году Ариана Гранде стала встречаться с риэлтером Далтоном Гомесом. В декабре 2020 года пара обручилась. В мае 2021 года Гранде и Гомес поженились. Известно, что Далтон Гомес не связан с шоу-бизнесом. Он уже много лет работает в крупной компании, которая занимается продажей элитной недвижимости. До отношений с Гомесом Ариана Гранде встречалась с комиком Питом Дэвидсоном: они были помолвлены несколько месяцев, однако в итоге расстались. По словам комика, свадьба не состоялась из-за бывшего парня Гранде - музыканта Мака Миллера, который в 2018 году умер от передозировки наркотиками. Пит Дэвидсон заявил, что Ариана Гранде так и не смогла забыть бывшего возлюбленного.