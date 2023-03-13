https://news.day.az/society/1546036.html В Шеки поезд столкнулся с грузовиком
Как передает Day.Az со ссылкой на unikal, инцидент произошел в утренние часы на участке железнодорожной линии Евлах - Балакен, проходящем по территории села Джаирлы Шекинского района.
В Шеки поезд столкнулся с грузовиком
В Шекинском районе поезд столкнулся с грузовиком.
Как передает Day.Az со ссылкой на unikal, инцидент произошел в утренние часы на участке железнодорожной линии Евлах - Балакен, проходящем по территории села Джаирлы Шекинского района.
Движущийся поезд сбил малотоннажный грузовик марки "Газель", которым управлял житель села Гарагоюнлу Мамедов Закария Магеррам оглы (1965 г.р.)
Водитель грузовика получил незначительные травмы.
По данному факту проводится расследование.
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