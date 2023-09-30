Какой будет погода в первый день октября?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Утром и ночью местами возможен туман, прогнозируется северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем ожидается 22-27° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем 45-50 процентов.

В некоторых местах районов Азербайджана временами возможны осадки. Местами прогнозируются ливни, грозы, град, в высокогорье возможен мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Ветер умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 22-27°, в горах ночью 8-13°, днем 13-16° тепла.