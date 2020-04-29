Назван лучший молодой футболист мира

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе был признан самым лучшим игроком мира по версии ESPN. Рейтинг составлялся для футболистов, чей возраст не превышает 21 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На второе место в престижном рейтинге был поставлен полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. А замкнул тройку лучших английский защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд.

В десятку самых лучших футболистов планеты также вошли немец Кай Хаверц из "Байера", голландец Маттейс де Лигт из "Ювентуса", итальянец Джанлуиджи Доннарума ("Милан"), норвежец Эрлинг Холланд ("Боруссия" Д.), уругваец Федерико Вальверде ("Реал") и португалец Жоау Фелиш ("Атлетико").

Напомним, что на Мбаппе имеет виды мадридский "Реал". Руководители "сливочных" не оставляют надежд на приобретение молодого француза уже в ближайшее трансферное окно, несмотря на запрет на его продажу со стороны владельца "ПСЖ".