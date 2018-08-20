Игрок «Манчестер Сити» вынес на поле чудом спасшегося сына - ВИДЕО
20 августа 2018 09:36 654
В Сети появилось видео, снятое рядом с местом, где сегодня ранним утром водитель автомобиля Audi врезался в толпу собравшихся около одного из ночных клубов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщал AFP, молодой человек за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента пострадали 7 человек.
Водитель задержан полицией.
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