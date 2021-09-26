В Нигерии боевики убили около 30 военных

Порядка 30 солдат из Нигерии были убиты при нападении боевиков, которые, вероятно, принадлежали к террористической группировке "Боко харам", сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации издания, инцидент случился в пятницу в северо-восточном нигерийском штате Борно, когда несколько десятков военных на грузовиках ехали в центр штата город Майдугури. Однако до пункта назначения солдаты не добрались, так как между районами Марте и Диква они оказались в засаде.

Боевики обстреляли грузовики из автоматов и ракетами, в результате чего порядка 30 солдат были убиты, многие получили огнестрельные ранения. Как отметили источники газеты, некоторые военные числятся пропавшими без вести.

"То, что произошло с военными на дороге Марте - Диква, сильно обескураживает, поскольку это предупреждение для нас о том, что покончить с террористами нереально", - заметил собеседник издания.

Газета передает, что многие жители района Марте были вынуждены бежать из своих домов и укрыться в окрестностях Майдугури.

Нигерийские власти информацию о нападении пока никак не прокомментировали.