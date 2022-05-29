На Юге Англии затонула суперъяхта с большим количеством дизельного топлива

На юге Англии, во время стоянки в городе Торки, затонула суперъяхта с 8 тыс. литров дизельного топлива, сообщает газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня днем ​​наши сотрудники проверяли качество воздуха в гавани Торки после пожара на яхте, который был объявлен крупным инцидентом. Мы считаем, что проблем с качеством воздуха нет, но мы следим за ситуацией. Поскольку яхта затонула, а на борту было около 9 тонн дизельного топлива, мы сосредоточимся на ликвидации загрязнений", - заявили в Агентстве по охране окружающей среды Юго-Запада Англии.

Известно название яхты - Rendezvous. Один из свидетелей утверждает, что из-за пожара, который был потушен спустя несколько часов, в конце пирса были заблокированы несколько человек. Во время пожара, яхта Rendezvous оторвалась от причала.