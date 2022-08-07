Президент Мексики Обрадор направил военных для борьбы с пожаром на Кубе

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что направит военных специалистов для борьбы с пожаром на Кубе.

Об этом сообщает издание Milenio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Произошел взрыв, начал гореть резервуар с топливом, затем еще один, есть пропавшие без вести, раненые, и мы тоже окажем помощь для того, чтобы взять пожар под контроль, я дал такое распоряжение Pemex и вооруженным силам", - приказал Обрадор.

Издание не уточнила, когда мексиканские военные и гражданские специалисты будут направлены на Кубу.

Ранее спасатели нашли тело погибшего на горящей нефтебазе на Кубе.

Пожар на территории одного из резервуаров нефтехранилища в Матансасе произошел в результате удара молнии 5 августа. По информации портала Cubadebate, конструкция резервуара разрушилась, но о разливе нефти не сообщалось. Пожарные поливают водой другие резервуары, чтобы предотвратить распространение огня.

Около 800 жителей прилегающих к нефтехранилищу районов были эвакуированы. 17 человек числились пропавшими без вести. Число пострадавших достигло 121.