Генпрокуратура Франции потребовало 3 года для Саркози

Генеральная прокуратура Франции запросила трехлетний условный срок для бывшего президента страны Николя Саркози.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал France 24.

5 декабря началось рассмотрение апелляции по делу о "прослушке" телефонных разговоров. Экс-президента подозревают в коррупции и злоупотреблении властью, суд первой инстанции приговорил его к одному году лишения свободы. Среди фигурантов дела адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

В марте в Париже проходил судебный процесс по делу о незаконном финансировании президентской кампании экс-главы Франции Николя Саркози в 2012 году. По версии следствия, соратники бывшего главы государства в партии "Республиканцы" и коммуникационное агентство "Бигмалион" фальсифицировали счета, чтобы скрыть факты превышения максимальных расходов на предвыборную кампанию.чета, чтобы скрыть факты превышения максимальных расходов на предвыборную кампанию.