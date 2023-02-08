https://news.day.az/world/1536110.html Число погибших при землетрясении в Сирии превысило 2500 человек
Число погибших при землетрясении в Сирии превысило 2500 человек
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, в результате землетрясения погибли более 2500 человек.
Число сирийцев, пострадавших в результате стихийного бедствия, превысило 4500 человек.
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