Число погибших при землетрясении в Сирии превысило 2500 человек
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Число погибших при землетрясении в Сирии возросло.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, в результате землетрясения погибли более 2500 человек.

Число сирийцев, пострадавших в результате стихийного бедствия, превысило 4500 человек.