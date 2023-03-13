Великобритания ожидает дальнейшего ухудшения глобальной ситуации в сфере безопасности

Правительство Великобритании ожидает дальнейшего ухудшения глобальной ситуации в сфере безопасности, предупреждая, что период нестабильности может продлиться больше десятилетия.

Об этом говорится в опубликованной в понедельник обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Существует растущая вероятность того, что международная обстановка в плане безопасности еще больше ухудшится в предстоящие годы, а угроза со стороны государств вырастет и диверсифицируется в Европе и за ее пределами. Риск эскалации сейчас выше, чем когда-либо на протяжении последних десятилетий, а растущее число современных систем вооружения было разработано, тестируется или встает на вооружение", - отмечается в 63-страничном документе.

"Переход к многополярному, разобщенному и оспариваемому миру произошел быстрее и оказался более окончательным, чем ожидалось. Мы находимся в ситуации повышенного риска и волатильности, которая, вероятнее всего, продлится после 2030-х годов", - говорится в обзоре.