https://news.day.az/world/1667772.html Эрдоган в Испании
Эрдоган в Испании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Испании, Мадрид для участия в 8-ом межправительственном саммите Турция-Испания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, на саммите планируется подписать множество соглашений в сфере торговли, финансов, культуры и спорта.
Ожидается, что Эрдоган будет присутствовать на открытии бизнес-форума, в котором примут участие турецкие и испанские бизнесмены.
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