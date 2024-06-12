Эрдоган в Испании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Испании, Мадрид для участия в 8-ом межправительственном саммите Турция-Испания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, на саммите планируется подписать множество соглашений в сфере торговли, финансов, культуры и спорта.

Ожидается, что Эрдоган будет присутствовать на открытии бизнес-форума, в котором примут участие турецкие и испанские бизнесмены.

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