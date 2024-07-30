Советник лидера Ирана пригрозил Израилю жестким ответом в случае удара по Ливану
Израиль в случае атаки на Ливан под предлогом ответа на удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах столкнется с самым решительным ответом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаль Харази.
"Израиль должен знать, что если пойдет на этот риск, то столкнется с жесткой реакцией. Лучшее решение для [израильского премьер-министра Биньямина] Нетаньяху - положить конец жестокой войне в секторе Газа, поскольку, продолжая войну, он не получит ничего, кроме жертв и разрушений", - приводят слова Харази иранские СМИ.
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