https://news.day.az/world/1725571.html Дональд Трамп попросил короля Иордании принять более миллиона жителей Газы Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. Как передает Day.Az, об этом Дональд Трамп сказал журналистам на борту президентского самолета. Президент США в ходе разговора поднял вопрос о переселении более 1 миллиона палестинцев из сектора Газа в Иорданию.
Дональд Трамп попросил короля Иордании принять более миллиона жителей Газы
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II.
Как передает Day.Az, об этом Дональд Трамп сказал журналистам на борту президентского самолета.
Президент США в ходе разговора поднял вопрос о переселении более 1 миллиона палестинцев из сектора Газа в Иорданию.
Трамп отметил, что наряду с Иорданией палестинцев мог бы принять и Египет. Он заявил, что хотел бы обсудить этот вопрос с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
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