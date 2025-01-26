Дональд Трамп попросил короля Иордании принять более миллиона жителей Газы

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II.

Как передает Day.Az, об этом Дональд Трамп сказал журналистам на борту президентского самолета.

Президент США в ходе разговора поднял вопрос о переселении более 1 миллиона палестинцев из сектора Газа в Иорданию.

Трамп отметил, что наряду с Иорданией палестинцев мог бы принять и Египет. Он заявил, что хотел бы обсудить этот вопрос с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.