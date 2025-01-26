Турецкие войска нейтрализовали 13 террористов РПК на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали 13 террористов РПК на севере Ирака.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

В министерстве сообщили, что террористы были выявлены в регионах Хакурк, Гара и Метина на севере Ирака.

"Турецкие вооруженные силы будут решительно продолжать операции до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - отметили в министерстве.