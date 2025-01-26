https://news.day.az/world/1725554.html Турецкие войска нейтрализовали 13 террористов РПК на севере Ирака ВС Турции нейтрализовали 13 террористов РПК на севере Ирака. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции. В министерстве сообщили, что террористы были выявлены в регионах Хакурк, Гара и Метина на севере Ирака.
Турецкие войска нейтрализовали 13 террористов РПК на севере Ирака
ВС Турции нейтрализовали 13 террористов РПК на севере Ирака.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
В министерстве сообщили, что террористы были выявлены в регионах Хакурк, Гара и Метина на севере Ирака.
"Турецкие вооруженные силы будут решительно продолжать операции до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - отметили в министерстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре