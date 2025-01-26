"Формуле власти" Михаила Гусмана исполняется 25 лет

Программе "Формула власти" заслуженного журналиста России Михаила Гусмана исполняется 25 лет.

Как передает Day.Az, все эти годы "Формула власти" рассказывает зрителям о лидерах мира, главах государств и правительств, о руководителях крупнейших международных организаций, о странах и континентах.

Начиналось все в далеком 2000-м году, когда на рубеже веков, 197 глав государств собрались на Саммите тысячелетия в штаб-квартире ООН, чтобы проводить уходящую эпоху и встретить новый век и новое тысячелетие. Хорошо известна их общая фотография, которая и стала отправным пунктом программы "Формула власти".

В юбилейную программу были включены самые яркие и эмоциональные эпизоды.