Трамп объяснил, почему Канада не может быть суверенной страной

Американский президент Дональд Трамп убежден, что Канада полностью зависима от Соединенных Штатов и поэтому не может быть суверенным государством, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Канада полностью зависима от нас, и, следовательно, она не может быть [отдельным] государством", - заявил в субботу американский лидер в беседе с журналистами своего пресс-пула, которые и привели его высказывания. "Мы теряем $250 млрд в год в Канаде. Я бы мог это остановить за один день, и Канады не существовало бы <...> как [независимой] страны", - сказал Трамп.

Американский лидер утверждал, что Канада "годами использовала [США] для своей выгоды". "Мы не позволим такому происходить. Без наших субсидий Канада в действительности не существует", - считает президент Соединенных Штатов.

Трамп ранее неоднократно высказывался за то, чтобы Канада вступила в состав США в качестве 51-го штата, обещая ей в таком случае военные и иные преимущества. Власти Канады, в том числе уходящий премьер-министр Джастин Трюдо, заверяли, что этого никогда не произойдет.

Ранее сообщалось, что заявление Трампа о прекращении набора новых налоговых агентов встретили овациями.