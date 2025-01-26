https://news.day.az/world/1725473.html Заявление Трампа о прекращении набора новых налоговых агентов встретили овациями - ВИДЕО Американцы бурными аплодисментами встретили заявление президента страны Дональда Трампа о том, что он больше не будет производить набор новых агентов IRS (Налогового управления США), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Они наняли или попытались нанять 88 тысяч новых сотрудников, чтобы преследовать вас.
Заявление Трампа о прекращении набора новых налоговых агентов встретили овациями - ВИДЕО
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