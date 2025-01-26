Заявление Трампа о прекращении набора новых налоговых агентов встретили овациями

Американцы бурными аплодисментами встретили заявление президента страны Дональда Трампа о том, что он больше не будет производить набор новых агентов IRS (Налогового управления США), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Они наняли или попытались нанять 88 тысяч новых сотрудников, чтобы преследовать вас. Мы разрабатываем план, чтобы либо уволить их всех, либо, возможно, переместить на границу", - сказал глава Белого дома на митинге в Лас-Вегасе.

Присутствовавшие отреагировали на эту новость бурными овациями.

Перемещение действующих агентов за границу Трамп связал с их возможностью владеть оружием. Однако вторым вариантом рассматривается увольнение агентов.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа разрабатывает план перехода TikTok под контроль Oracle.