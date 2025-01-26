Администрация Трампа разрабатывает план перехода TikTok под контроль Oracle

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом, согласно которому контроль над соцсетью TikTok перейдет американской компании Oracle.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Национальное общественное радио США (NPR).

По словам его источников, администрация "работает над планом спасения TikTok, по которому компания Oracle и группа сторонних инвесторов фактически возьмут под контроль работу приложения по всему миру". "Согласно условиям сделки, переговоры о которой сейчас ведет Белый дом, базирующаяся в Китае ByteDance сохранит миноритарную долю в компании, а алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения будет контролировать Oracle, уже обеспечивающая основу онлайн-инфраструктуры TikTok", - отмечается в публикации.

"По сути, это будет означать, что американским инвесторам принадлежит мажоритарная доля в TikTok, однако условия сделки могут измениться, поскольку они еще на стадии согласования", - говорится в материале. "Цель в том, чтобы Oracle могла фактически следить и обеспечивать надзор за тем, что происходит с TikTok", - отметил один из источников. "ByteDance не уйдет полностью, но китайская доля уменьшится до минимума", - добавил он.

В материале уточняется, что среди потенциальных инвесторов компания Microsoft. Стоимость TikTok в рамках сделки может достичь $200 млрд.

Предыдущий американский президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, согласно которому ByteDance должна была продать соцсеть или прекратить ее деятельность на территории США до 19 января 2025 года. В этот день приложение прекратило работу в Соединенных Штатах, однако затем вновь стало доступно для американских пользователей. Это произошло после заверений Трампа, который объявил, что издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране.

20 января Трамп после своей инаугурации подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в США как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает. Трамп ранее говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года.

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