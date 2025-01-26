МИД Азербайджана поздравил Индию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Индию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети.

"Поздравляем Индию и ее народ с 76-м Днем республики!

С национальным праздником, Индия!", - говорится в публикации.