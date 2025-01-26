https://news.day.az/politics/1725521.html МИД Азербайджана поздравил Индию Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Индию. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети. "Поздравляем Индию и ее народ с 76-м Днем республики! С национальным праздником, Индия!", - говорится в публикации.
МИД Азербайджана поздравил Индию
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Индию.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети.
"Поздравляем Индию и ее народ с 76-м Днем республики!
С национальным праздником, Индия!", - говорится в публикации.
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