https://news.day.az/world/1725367.html Российский самолет чудом избежал катастрофы - ВИДЕО Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Baza. Воздушное судно должно было вылететь в 7:50 по бакинскому времени, однако во время разгона на полосе лайнер выкатился и оказался в кустах.
Российский самолет чудом избежал катастрофы - ВИДЕО
Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Baza.
Воздушное судно должно было вылететь в 7:50 по бакинскому времени, однако во время разгона на полосе лайнер выкатился и оказался в кустах. По предварительным данным, у него случился отказ двигателя.
На борту Ан-24 было 20 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Как сообщает источник, самолет и участники рейса пока остались в Нелькане.
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