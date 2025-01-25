Российский самолет чудом избежал катастрофы

Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Baza.

Воздушное судно должно было вылететь в 7:50 по бакинскому времени, однако во время разгона на полосе лайнер выкатился и оказался в кустах. По предварительным данным, у него случился отказ двигателя.

На борту Ан-24 было 20 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Как сообщает источник, самолет и участники рейса пока остались в Нелькане.