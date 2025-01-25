Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с китайской журналисткой в Давосе

Как сообщалось, 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Давосе.

Телеканал AzTV поделился кадрами искренней беседы Президента Ильхама Алиева с китайской журналисткой перед интервью.

Day.Az представляет эти кадры: