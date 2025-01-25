https://news.day.az/officialchronicle/1725307.html Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с китайской журналисткой в Давосе - ВИДЕО Как сообщалось, 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Давосе. Телеканал AzTV поделился кадрами искренней беседы Президента Ильхама Алиева с китайской журналисткой перед интервью. Day.Az представляет эти кадры:
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с китайской журналисткой в Давосе - ВИДЕО
Как сообщалось, 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Давосе.
Телеканал AzTV поделился кадрами искренней беседы Президента Ильхама Алиева с китайской журналисткой перед интервью.
Day.Az представляет эти кадры:
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