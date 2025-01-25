В Джалилабаде обнаружено оружие на пастбище

В Джалилабадское районное управление полиции поступило сообщение о находке оружия и боеприпасов на пастбище в селе Гюнешли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, при обследовании участка был найден автомат Калашников, к нему магазин и 29 патронов. Оружие и боеприпасы изъяты, ведется расследование.

Также в рамках профилактической операции, проведенной сотрудниками Джалилабадского РОВД, пятеро местных жителей добровольно передали полиции свои незаконно хранившиеся охотничьи ружья.