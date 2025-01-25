https://news.day.az/society/1725439.html В Джалилабаде обнаружено оружие на пастбище - ФОТО В Джалилабадское районное управление полиции поступило сообщение о находке оружия и боеприпасов на пастбище в селе Гюнешли. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, при обследовании участка был найден автомат Калашников, к нему магазин и 29 патронов. Оружие и боеприпасы изъяты, ведется расследование.
В Джалилабаде обнаружено оружие на пастбище - ФОТО
В Джалилабадское районное управление полиции поступило сообщение о находке оружия и боеприпасов на пастбище в селе Гюнешли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, при обследовании участка был найден автомат Калашников, к нему магазин и 29 патронов. Оружие и боеприпасы изъяты, ведется расследование.
Также в рамках профилактической операции, проведенной сотрудниками Джалилабадского РОВД, пятеро местных жителей добровольно передали полиции свои незаконно хранившиеся охотничьи ружья.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре