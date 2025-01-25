Пашинян не собирается проводить внеочередные парламентские выборы

Правительство Армении не планирует проведение внеочередных парламентских выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, о этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Однозначно нет, у нас в планах нет внеочередных выборов", - сказал Пашинян.

По его словам, разговоры на этот счет были всегда. А его последняя активность в соцсетях связана совсем не с этим. Премьер заявил, что он пытается работать более прозрачно и ищет возможность пообщаться с людьми.

Очередные парламентские выборы в Армении запланированы на 2026 год.