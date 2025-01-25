https://news.day.az/world/1725442.html Пашинян не собирается проводить внеочередные парламентские выборы Правительство Армении не планирует проведение внеочередных парламентских выборов. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, о этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Однозначно нет, у нас в планах нет внеочередных выборов", - сказал Пашинян. По его словам, разговоры на этот счет были всегда.
Пашинян не собирается проводить внеочередные парламентские выборы
Правительство Армении не планирует проведение внеочередных парламентских выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, о этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Однозначно нет, у нас в планах нет внеочередных выборов", - сказал Пашинян.
По его словам, разговоры на этот счет были всегда. А его последняя активность в соцсетях связана совсем не с этим. Премьер заявил, что он пытается работать более прозрачно и ищет возможность пообщаться с людьми.
Очередные парламентские выборы в Армении запланированы на 2026 год.
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