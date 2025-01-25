Автор: Байрам Эльшадов

Франция опять совершила провокацию, на этот раз против Турции. Члены французского парламента и журналисты незаконно посетили север Сирии, где встретились с боевиками YPG/PKK. Шаг, определенно, можно расценивать, как демонстрацию враждебности к Турции и поддержку организаций, которые угрожают её безопасности.

Подобные провокации Франция, как известно, совершает не впервой. Например, такие действия французских дипломатов проявлялись во время Карабахского конфликта. Тогда Париж активно поддерживал армянских сепаратистов, пренебрегая международными нормами и правилами. Французские чиновники и депутаты совершали незаконные визиты на азербайджанскую территорию, демонстрируя односторонний подход и вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Похоже, что Франция не извлекла уроков из прошлых провалов. Поддержка сепаратистов в Карабахе привела лишь к удару по ее и без того низкой репутации, ввиду политики Макрона, который, кстати говоря, тоже потерял популярность. В этом контексте возникает закономерный вопрос: почему Париж снова наступает на те же грабли, ведь то, что не принесло успеха в Карабахе, и уж точно не принесет его в Сирии.

Турция, которая последовательно защищает свои интересы, без сомнения, ответит на этот вызов. Французские провокации лишь усиливают напряжённость и вынудят Анкару дать жесткий ответ и принять меры для защиты своих национальных интересов.