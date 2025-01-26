Президенту Южной Кореи официально предъявлено обвинение

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю официально предъявили обвинение в организации мятежа, передает Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

"Юну предъявлены обвинения в сговоре с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими с целью подстрекательства к восстанию 3 декабря [2024 г.] путем объявления неконституционного и незаконного чрезвычайного положения", - говорится в материале.

Юн Сок Ёль стал первым южнокорейским президентом, которому предъявили обвинения по уголовному делу. Политика также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера национальной ассамблеи (парламента) У Вон Сика и глав парламентских партий и должностных лиц наблюдательного органа по выборам.