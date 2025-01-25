В Ирландии побит рекорд скорости ветра

Рекорд скорости ветра побит в Ирландии

Как передает Day.Az со ссылкой на Met Éireann (государственная метеорологическая служба Ирландии), порыв ветра в 185 км/ч в Мейс-Хед побил предыдущий рекорд в 182 км/ч, установленный в Лимерике в 1945 году.

На видео шторм "Эовин", который уже двое суток бушует в Ирландии.