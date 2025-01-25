https://news.day.az/world/1725443.html В Ирландии побит рекорд скорости ветра - ВИДЕО Рекорд скорости ветра побит в Ирландии Как передает Day.Az со ссылкой на Met Éireann (государственная метеорологическая служба Ирландии), порыв ветра в 185 км/ч в Мейс-Хед побил предыдущий рекорд в 182 км/ч, установленный в Лимерике в 1945 году. На видео шторм "Эовин", который уже двое суток бушует в Ирландии.
В Ирландии побит рекорд скорости ветра - ВИДЕО
Рекорд скорости ветра побит в Ирландии
Как передает Day.Az со ссылкой на Met Éireann (государственная метеорологическая служба Ирландии), порыв ветра в 185 км/ч в Мейс-Хед побил предыдущий рекорд в 182 км/ч, установленный в Лимерике в 1945 году.
На видео шторм "Эовин", который уже двое суток бушует в Ирландии.
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