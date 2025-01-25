Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Сообщается, что сила подземных толчков, зафиксированных в 17:22 по местному времени, составила 3,1 балла.

 

Очаг землетрясения залегал на глубине 66 километров.