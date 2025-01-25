https://news.day.az/society/1725427.html Землетрясение на Каспии В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Сообщается, что сила подземных толчков, зафиксированных в 17:22 по местному времени, составила 3,1 балла.
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Сообщается, что сила подземных толчков, зафиксированных в 17:22 по местному времени, составила 3,1 балла.
Очаг землетрясения залегал на глубине 66 километров.
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