https://news.day.az/world/1725541.html

Пашинян уничтожит Армению - Лукашенко

"Пашинян уничтожит страну". Как сообщает Day.Az, об этом заявил в беседе с журналистами действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Лукашенко сказал это, отвечая на вопросы об ориентировании Армении на Запад.