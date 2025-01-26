https://news.day.az/world/1725541.html Пашинян уничтожит Армению - Лукашенко "Пашинян уничтожит страну". Как сообщает Day.Az, об этом заявил в беседе с журналистами действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Лукашенко сказал это, отвечая на вопросы об ориентировании Армении на Запад.
Пашинян уничтожит Армению - Лукашенко
"Пашинян уничтожит страну".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил в беседе с журналистами действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.
Лукашенко сказал это, отвечая на вопросы об ориентировании Армении на Запад.
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