Пашинян уничтожит Армению

"Пашинян уничтожит страну".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в беседе с журналистами действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко сказал это, отвечая на вопросы об ориентировании Армении на Запад.