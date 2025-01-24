Трамп назвал препятствие в урегулировании украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что пока цены на нефть в мире остаются высоким, то конфликт в Украине "не удастся завершить просто".

Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом, высказывая свою позицию по поводу конфликта в Украине.

Напомним, что накануне, американский политик впервые публично заявил о связи цен на сырье и конфликт.

При этом он объявил о планах обратиться в ОПЕК+ и к Саудовской Аравии, чтобы они увеличили добычу нефти.