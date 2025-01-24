https://news.day.az/world/1725271.html Трамп назвал препятствие в урегулировании украинского кризиса Президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что пока цены на нефть в мире остаются высоким, то конфликт в Украине "не удастся завершить просто". Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом, высказывая свою позицию по поводу конфликта в Украине.
Трамп назвал препятствие в урегулировании украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что пока цены на нефть в мире остаются высоким, то конфликт в Украине "не удастся завершить просто".
Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом, высказывая свою позицию по поводу конфликта в Украине.
Напомним, что накануне, американский политик впервые публично заявил о связи цен на сырье и конфликт.
При этом он объявил о планах обратиться в ОПЕК+ и к Саудовской Аравии, чтобы они увеличили добычу нефти.
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