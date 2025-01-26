https://news.day.az/world/1725451.html

Молния ударила в самолет в бразильском аэропорту - ВИДЕО

Молния ударила в самолет Airbus A350 авиакомпании British Airways в аэропорту бразильского Сан-Паулу Гуарульос перед взлётом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что после инцидента, который попал на видео, самолет взлетел и благополучно приземлилось в Лондоне.