https://news.day.az/world/1725451.html Молния ударила в самолет в бразильском аэропорту - ВИДЕО Молния ударила в самолет Airbus A350 авиакомпании British Airways в аэропорту бразильского Сан-Паулу Гуарульос перед взлётом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что после инцидента, который попал на видео, самолет взлетел и благополучно приземлилось в Лондоне.
Молния ударила в самолет в бразильском аэропорту - ВИДЕО
Молния ударила в самолет Airbus A350 авиакомпании British Airways в аэропорту бразильского Сан-Паулу Гуарульос перед взлётом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что после инцидента, который попал на видео, самолет взлетел и благополучно приземлилось в Лондоне.
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