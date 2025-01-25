Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих. Об этом сообщает радио "Галей ЦАХАЛ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что власти Израиля освободили 200 заключенных в обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих из Палестины.